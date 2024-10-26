Канарейкин — о словах Ротенберга про фанатов «Спартака»: «У красно-белых лучшие болельщики»
Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера СКА Романа Ротенберга про болельщиков красно-белых.
СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 5:2. После игры Ротенберг заявил, что болельщики красно-белых всю игру скандировали матные кричалки и что такое происходит на каждом матче этой команды.
«Скажу только три слова: «Спартак» — лучшая команда. Да, бывают разные моменты, конечно, надо сдерживать свои эмоции, и есть такие матчи, когда эмоции болельщиков зашкаливают. Но особенно концентрировать внимание на «Спартаке» не надо, у них лучшие болельщики», — сказал Канарейкин «СЭ».
СКА одержал 6 побед подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 баллами находится на 3-й строчке.
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