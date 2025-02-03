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Сегодня, 19:00

«Барыс» позорит КХЛ. Казахстану не нужна наша лига или хоккей в целом?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеисты «Барыса»
«Барыс» выступает в КХЛ ослабленным составом.
Фото ХК «Барыс»
Команда из Астаны выступает ослабленным составом из-за участия в Азиатских играх.

Мнение

Хабаровский «Амур» 2 февраля одержал свою самую легкую победу за последнее время. Команда разгромила «Барыс» со счетом 5:0. И есть большой вопрос, а нужен ли такой казахстанский клуб нашей лиге. Печально, что КХЛ никак не беспокоится по поводу того, что в турнире есть участник, который вообще не решает спортивных задач. И, вероятно, еще долго не будет.

Конечно, у нас есть такие коллективы, как «Сочи», «Витязь» и «Куньлунь», с которыми все понятно еще летом. Но разница между ними и «Барысом» ощутимая. Южане, например, все равно формируются с прицелом на битву за место в восьмерке, но подводят разные обстоятельства. Никаких претензий по этому сезону нет к китайской команде, формально они еще в гонке за восьмерку. «Витязь» тоже настроен на успех, но чисто по спортивным причинам им удается немногое.

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«Барыс» же входил в сезон одной командой, но прямо во время чемпионата сменил вектор развития. После смены руководства клуб расстался практически со всеми легионерами, взял российских ребят, у которых не было предложений, и стал отбывать номер. Потому что большая часть состава сформирована из местных хоккеистов.

Конечно, это не так уж и плохо в иных обстоятельствах. Многие менеджеры говорят о том, что хотели бы комплектоваться из воспитанников, но все прекрасно понимают, что с таким подходом можно забыть о решении спортивных задач. Но одно дело, когда подобные темы поднимает, например, «Авангард» с мощной академией, другое — когда это звучит от «Барыса».

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев
Галым Мамбеталиев.
Фото ХК «Барыс»

Главный тренер команды Галым Мамбеталиев после каждой встречи рассказывает о том, что молодежь должна получать опыт, сейчас она учится и скоро все наладится, когда хоккеисты поймут, каково это — играть в серьезной лиге. Но ведь мы прекрасно видим, что у подавляющего большинства хоккеистов, которые сейчас выходят в майках «Барыса», совсем немного перспектив. Ты можешь всю жизнь искусственно выступать в КХЛ, но так и не станешь игроком этой лиги.

Но самое печальное даже не это. Мы довольно спокойно относились к тому, что своей основной задачей на сезон «Барыс» считал обкатку игроков, которые потом отправлялись бы на чемпионат мира и сохраняли прописку в группе сильнейших. Но сейчас для клуба вдруг стали важны универсиада, Азиада, то есть мероприятия абсолютно локальные, никому до них дела нет. Но из-за них «Барыс» возит на матчи нашего главного турнира откровенно слабый состав, при этом тренер постоянно твердит о получении какого-то опыта. Но это так не работает. Нельзя выпустить 15 игроков, чтобы они учились. Все делается иначе. В сильный коллектив подпускаются один-два самых талантливых, вот тогда они и повысят мастерство. Но то, что делает «Барыс», не имеет смысла.

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Я спрашивал у КХЛ, нет ли у них беспокойства из-за того, что клуб из Казахстана сильно поменялся, в том числе стратегически. В лиге ответили, что связывались по этому поводу с клубом из Астаны и те якобы заверили, что будут продолжать нормальную работу. Получается, что обманули. Попасть в пол зарплат легко. Но платить любым хоккеистам огромные суммы не значит, что ты полноценный участник.

Новости о жизни Казахстана тоже не радуют. То руководитель страны призывает «затянуть пояса», в стране принимаются законы о том, что легионеры в клубах не должны содержаться за счет государственного бюджета. Это правильно, но под ограничения подпадают любые бизнес-структуры с госучастием. А это уже другой вопрос.

Да и из «Барыса» уже тоже намекают, что КХЛ им особо не нужна. Мол, решение о включении клуба в турнир политическое и отказ от участия должен приниматься на совершенно другом уровне.

Хоккеисты «Барыса»
Фото ХК «Барыс»

Для КХЛ потеря команды из Астаны — имиджевый удар. Все-таки мы считаемся международной лигой. Тогда у нас останутся лишь белорусы да непонятный «Куньлунь», который хоть формально и представляет Китай, но базируется в Мытищах. Но и терпеть такой «Барыс» нельзя.

Удивляет, правда, что сам Казахстан так легкомысленно относится к КХЛ. Мы-то знаем, что местный турнир там ни в коем случае нельзя назвать сильным. И выступление в российских турнирах точно пойдет на пользу всей стране.

Может быть, им просто хоккей не нужен?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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