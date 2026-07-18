«Шанхай Дрэгонс» заключил контракт с канадским защитником Оттенбрайтом

Канадский защитник Тернер Оттенбрайт присоединился к «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс-служба китайского клуба.

29-летний хоккеист заключил с «драконами» контракт на один год.

В сезоне 2023/24 Оттенбрайт выступал в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар» (теперь — «Шанхай Дрэгонс»). Тогда он принял участие в 64 матчах, в которых набрал 8 (1+7) очков, провел 110 силовых приемов и заблокировал 103 броска.

Семь лет канадец играл в АХЛ за различные команды, всего в лиге на его счету 294 матча и 57 (15+42) очков. Сезон 2025/26 защитник провел в «Калгари Рэнглерс».