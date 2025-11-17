Хоккей
За что уволили Кудашова? Как «Динамо» объяснит это решение?

Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Алексей Кудашов и Вячеслав Козлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Шевченко в шоке от случившегося.

В «Динамо» — очередная революция, на этот раз максимально странная. Главный тренер Алексей Кудашов отправлен в отставку. И хотя поводов для этого не было, в клубе зачем-то приняли это решение. Объяснить его будет трудно, но все равно придется.

Были ли какие-то сигналы, которые могли привести к такому исходу? Честно скажу — нет. И хотя я довольно часто бывал на утренних тренировках «Динамо», не было ничего такого, что намекало бы на подобное развитие событий. Естественно, какие-то противоречия существовали, но как и в любом другом клубе КХЛ. То есть кто-то чем-то недоволен, кому-то не нравятся какие-то слова или действия. Но так везде, это же не повод принимать такие странные решения. Причем наиболее странное из всех возможных.

По моим данным, никто толком и не объяснил, почему Кудашов обязан покинуть команду. Доходят какие-то бредовые аргументы. Что-то вроде «нет яркой игры» или «плохое меньшинство». Доходили слухи о каком-то громком разговоре с генеральным директором Сергеем Сушко, во время которого не удалось найти общего языка.

Главный тренер &laquo;Динамо&raquo; Алексей Кудашов.«Динамо» ждут перемены? Кудашов — на грани отставки

Но опять же — так во всех клубах. Но сейчас, когда удивление прошло, я прекрасно понимаю: рано или поздно такой громкий скандал должен был случиться. Потому что в «Динамо» тренер никогда не чувствовал себя спокойно.

Алексея Кудашова «увольняли» за время его работы, наверное, сотни раз. И сейчас, вспоминая поводы, удивляюсь, какой железной выдержкой обладал тренер, чтобы остаться, не бросить все и просто уйти. Претензии были безумными, о некоторых я даже не писал, так как мне просто не поверили бы.

Например, после какой-нибудь победы могли поругать за плохую игру во втором периоде. А после серии побед говорили, мол, да кого вы обыграли. Вся история Алексея Кудашова в клубе — это битва тренера против тех, чья задача, по идее, ему помогать.

Такого огромного количества начальников и людей, которые вообще ни за что не отвечают, я не видел нигде. Помню, одному моему знакомому предложили навести в «Динамо» порядок. Прийти, как говорили, с максимальными полномочиями. Мой знакомый согласился, но для начала хотел пройтись по офису, чтобы узнать, кто чем занимается, зачем и какой в этом смысл. После первой «аудиторской» проверки ему сказали, что некоторых людей убрать нельзя ни при каких обстоятельствах. И он отказался.

Начало конца эпохи Кудашова — уход Алексея Сопина. Лучший генеральный менеджер за последние годы сделал все, чтобы коллектив дошел до полуфинала, но уволился заранее, так как ему надоело все, что происходит в клубе. Сопин тоже долго терпел, но выдержать подобное психологическое давление было невозможно. И ладно бы платили нормальные деньги!

Потеряв Сопина, Кудашов остался один на один с теми, кто хотел его отставки просто потому, что на его место можно поставить другого. Того, например, кто не сопротивлялся бы трансферной политике.

Я знаю пару фамилий, которые зарубил Алексей Кудашов этим летом и нажил дополнительных врагов. Поверьте, это не усиление, а ослабление клуба.

Я раз в месяц задавал Кудашову один и тот же вопрос, но он всегда отвечал одинаково.

— Зачем вам все это? Зачем работать в организации, где вас не ценят?

— Я хочу сделать команду, чтобы история клуба пополнилась трофеями, хочу вернуть клубу величие.

Роман Ротенберг и&nbsp;Алексей Кудашов.«От прихода Ротенберга надеемся получить усиление». Кудашов — об изменениях в «Динамо»

Это не дословный ответ, но смысл понятен.

Теперь этого человека уволили. Руководство может говорить все что угодно, однако мы видим появление нового «Динамо». Вряд ли хоккеисты обрадуются изменениям — многие сильные ребята подписывали контракты только из-за тренера.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
Популярное видео
  • Мишандос

    Ну конечно Ротенберг виноват, ну и Газпром ещё)

    17.11.2025

  • Бустег

    СКА не виноват, что большие дяди назначили клоуна главным тренером и сделали клуб посмещищем на 3 года, это беда нашего спорта как ты правильно сказал.

    17.11.2025

  • Бустег

    ну и забудут про вкус побед на долгие годы динамовцы.

    17.11.2025

  • Бустег

    Кудашов отличный тренер, умный, толковый грамотный мужик!И динамовец.Ясно что слили его по наускиванью ротенберга.Глупое решение.С роро Динамо всегда будет на слуху, может даже неплохо закончит регулярку, но в плейофф второй раунд - потолок, потому что ротенберг не умеет играть в плейофф с сильными соперниками

    17.11.2025

  • blue-white!

    Теперь понятна довольная ухмылка Ромы вРота на игре с Акроном, когда его показали на экранах стадиона...

    17.11.2025

  • андр

    Автор, сколько вам платит :clown:?

    17.11.2025

  • vladmad_75

    Что тут непонятного? ротенберг. Вот и всё. Не скажу, что прям Кудашов сильный тренер конечно, но он хотя бы тренер...

    17.11.2025

  • sergey485

    Похоже, с Карпиным перепутали...

    17.11.2025

  • bvp

    Динамо наконец-то ждет новая, счастливая эпоха под этим феерическим руководством.

    17.11.2025

  • Haiaxi

    Так то воплощением является не он. Он только является отражением происходящего в спорте.

    17.11.2025

  • Haiaxi

    Ясно дело, что и его заменят. За шторкой уже ждёт другой персонаж, переминающийся с ноги на ноги в нетерпении выскочить на авансцену.

    17.11.2025

  • Haiaxi

    В засаде.

    17.11.2025

  • Haiaxi

    Мы сейчас живём в известном произведении Оруэлла, так что всё возможно

    17.11.2025

  • выдр

    Руководство клуба приходится Роме родным дядей. Чего там узнавать то?

    17.11.2025

  • Victorns

    Дорогу рутенбергам расчистили, можно рулить снова. Безобразие.

    17.11.2025

  • echo2011

    Скорее нужно говорить о том,что тренер работал в клубе довольно долго по российским меркам,а не о том,что его уволили.

    17.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    Может быть и не главным, и/или не сразу, но... Одним словом, никогда не являлся поклонником Динамо (разве что желал им победы над ЦСКА в середине - конце 80-х), но объективно жаль, что на ведущие роли придёт этот самодур, воплощающий в себе всё то грустное и нелепое, что происходит и в моей родной стране...

    17.11.2025

  • В.Захаров

    Запоздалое, но правильное по существу решение. Кудашов как ГТ как правило никак не влиял на ход матча, стало привычкой вести по счету и проиграть, игроки сами по себе, ГТ сам по себе. Минск вынес Сибирь 7:0, а мы с превеликим трудом 3:2, а ГТ доволен, говорит, что ой как нелегко было выиграть у Сибири после смены тренера ... Очень показательная самооценка, с таким ГТ КГ никогда бы не взяли, а стаким составом это провал

    17.11.2025

  • Блин медный

    все по делу, Кудашов может еще сто лет тренировать Динамо и доходить до второго раунда.Тренер он -никакой (временный уход Козлова очередной раз это доказал)Для команды с таким бюджетом и историей это провал.Кудашов - это в лучшем случае тренер для команд со средним бюджетом.Я болелщик Динамо с 55-летним стажем с сегоднящнего дня опять начну болеть за хоккейное Динамо (без Кудашова)

    17.11.2025

  • Dorognik

    Это вообще стиль данного персонажа отдела хоккея СЭ. Типа, я знаю, кого Кудашов не взял летом в команду, поверьте, это ослабление. Но фамилии не скажу. И так у него постоянно. Просто постоянно. Как собака, всё понимает, только не говорит. Зачем вообще тогда это пишешь, если все равно ничего сказать не можешь?

    17.11.2025

  • АбАкУмоВ

    У шизофреников везде Питер мерещится это клиника)) Сотни раз увольняли Кудашова .. И это называется спортивный журналист?.. Предпосылок к увольнению по результатам не было..Помешаенным на фамилии Ротенберг везде мерещатся заговоры))

    17.11.2025

  • Niko McCowrey

    Как «Динамо» объяснит это решение?.. Владельцы клуба, работадатели, не обязаны объяснять свои кадровые решения никому. И уж тем более - корреспонденту. А для пипла что-нить придумают.

    17.11.2025

  • Т80БВМ

    Спецкор Ш. "... часто бывал на утренних тренировках "Динамо" - вот и причина и следствие увольнения хорошего тренера Алексея Кудашева. Ну а в статье обычный для этого автора бред сивого мерина и ни слова про Романа Борисовича.

    17.11.2025

  • pivor

    Странный автор какой-то. Все полунамеками, недомолвками. Начал говорить, заканчивай фактами. "Такого огромного количества начальников и людей, которые вообще ни за что не отвечают, я не видел нигде" - кто эти люди? "После первой «аудиторской» проверки ему сказали, что некоторых людей убрать нельзя ни при каких обстоятельствах." - ну назовите и этих людей, не стесняйтесь.

    17.11.2025

  • Scallagrim

    Ты не понимаешь, почему? Потому, что кое-кто, когда-то, ходил в один спортзал вместе с кое-кем. Это система, за которую ты яростно топишь, патриотик. Так что тебе не нрасится?

    17.11.2025

  • Алексей Гусев

    Тайфун "Роман" грядет.Хана Динаме

    17.11.2025

  • Александр Шубин

    Ситуация довольно странная, А.Н. довольно быстро продлили в 2024 году после провальный серии с Трактором, зачем делать это сейчас, когда можно дождаться окончания сезона, и при плохом результате свалить все на ГТ, при хорошем - поблагодарить за работу и мирно расстаться, т.к. контракт закончится. Если проблема в чьих то амбициях, или не дай бог по Ротенберга тащут на место ГТ, то это катастрофа всей спортивной составляющей клуба.

    17.11.2025

  • Vitamin007

    Уволили, потому, что физрук он, а ты, шевченко- тоже физрук, но от журналистики, и тебя гнать надо!

    17.11.2025

  • Топотун

    Ментам дали врот.

    17.11.2025

  • НВ

    ответ очевиден, ромку ротенберга поставят главным тренером, поэтому уволили Кудашова

    17.11.2025

  • Sergey Markelov

    Погодите, погодите, это только очередная ступень,. Он у же в Москве... Кремль рядом, не смейтесь. Попомните мои слова

    17.11.2025

  • Haiaxi

    Лучше сразу СосиРот

    17.11.2025

  • Scallagrim

    Не строй другому стенку, сам к ней встанешь, нацистик.

    17.11.2025

  • Scallagrim

    "Но так везде, это же не повод принимать такие странные решения. Причем наиболее странное из всех возможных" --- Да ладно. Наиболее странное решение из всех возможных ещё впереди.

    17.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Старыйэврей Шева много чего знает, но ничего конкретного не скажет ( не напишет). Азохенвэй.

    17.11.2025

  • маар

    Достали эти блатные-неприкосновенные везде и всюду,штаты раздувают ради этих бездельников, а потом везде талдычат, что в стране низкая производительность труда.

    17.11.2025

  • Sergey Markelov

    Во благо, для тренера. Он не пропадет, а Динамо проклято, и это факт неоспоримый. К новому году крысеныш встанет у руля

    17.11.2025

  • fktrc

    Ну а с другой стороны- постоянно трусливый хоккей, игра на удержание счёта чуть ли не с 2 периода и тд..Кому это нравится?! Мне нет! С таким составом и подьяпольским можно играть мощно и с давлением все три периода! Да всем понятно, что потолок этого тренера был в прошлом году, а это был бы очередной потерянный сезон, а это хоть какая-то надежда появилась!

    17.11.2025

  • Алексей Волков

    Питерская крыса разваливает команду:face_with_symbols_over_mouth:

    17.11.2025

  • Stabichs

    Рома сейчас придет и добьет команду. Курс понятен.

    17.11.2025

  • yarkvasu2013

    Много желающих стать главным. Со своей командой тренеров и административным ресурсом.

    17.11.2025

  • Kimi_

    Сам РБ к тренерству рвется, соскучился))) А для динамовского руководства это решение просто позорное. Хотя уже надо перестать удивляться. Везде и всюду у нас принимаются несправедливые и бестолковые решения, во всех сферах. Так как столько идиотов находятся на руководищих постах, так как они или сынки или друзья кого-то из богатеев нынышних.

    17.11.2025

  • Haiaxi

    Великим комбинатором был и остаётся Остап Бендер. А этот - великий прохиндей.

    17.11.2025

  • knight templar

    Не понятно за что уволили, нормальный тренер. Надо его в ЦСКА взять вместо никитина, который уже вылетел из зоны плей-офф.

    17.11.2025

  • ALEX-68

    Между строк витает фамилия Врот-его-Берга . Как же так , совсем забыли о плохише . Вот он и напомнил о себе .

    17.11.2025

  • Андрей Недобрый

    Прочитав статью в СЭ ,Штирлиц понял, что он находится на грани провала..

    17.11.2025

  • Lars Berger

    Ты это - всерьёз, жидяра вонючая?) Я не признаю холокост, хитрожопый...) После того, что вы натворили в Палестине - гореть вам в аду... И я лично готов ставить вас, мразей лицемерных, к стенке.

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Всё было предопределено после того, как в структуре клуба появился член всем известного мафиозного клана. Думаю, Кудашову и нервишек успели поистрепать с тех пор. Вот вам и хоккейные люди супротив нехоккейных (но с баблом и нужными связями).

    17.11.2025

  • Sehrgut

    Дайте Роман Борисычу поработать... -)

    17.11.2025

  • baruv

    И вдруг "неожиданно" появилась эта мразь - ШЕВЧЕНКО!, которая всегда появляется в тандеме с Роттенбергом. Значит ждем очередных проплаченных статей о том, что только он должен возглавить клуб или статей к этому подводящих. Надеюсь, что руководство клуба уже успело узнать этого прохиндея.

    17.11.2025

  • Alexander Martsinovich

    Наконец-то ...

    17.11.2025

  • SP2

    да легко объяснит. даже я могу! хотели уволить карпина, а оказалось его нельзя. решили уволить кудашева - тоже тренер, тоже динамо!

    17.11.2025

  • Константин Срулевич Наумов

    Чего вы все так распереживались? Динамо подпишет Евгения Кузнецова и всё будет ништяк.

    17.11.2025

  • Philip Future

    Очередной кретинизм от "руководства" Динамо. К чему, блин, это "решение" ? Ну, проиграли три игры недавно - ну и что теперь ? До этого была серия из 5 побед. Да и вообще, наладили в целом игру, после неудачного старта сезона. Им надо, чтобы всегда на первом месте что ли команда шла, в регулярке ? Идиоты . .

    17.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Рома - красавчик! Отомстит по полной всей этой беснующейся хамской компании "сосисколюбителей" и развалит мусарню изнутри! Динамо - только начало! Спартак - ждать и бояться...

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Нет. Я всегда буду у тебя поперек горла, гнида нацистская. Пока ты не сдохнешь.

    17.11.2025

  • Михаил Т

    А Рома где!?

    17.11.2025

  • Keep Calm And Carry On

    Нет прогресса за все года. Еще в позапрошлом году и прошлом назревало.

    17.11.2025

  • Lars Berger

    Скажите, почему мы должны терпеть эту срань от семейки ротенбергов? Объясните, почему их все так боятся.... Каков предел всему этому? И, что, проглотим назначение тупого шоумена Ромы?! Я - не динамовец. Я просто - возмущаюсь этой срани...

    17.11.2025

  • Исрапил Калянов.

    это шок

    17.11.2025

  • Lars Berger

    Беспредел... Реальный беспредел.

    17.11.2025

  • igor1972

    Вангую. Какое-то время для проформы и.о. побудет Козлов. Месяц, например. И все это время будут типа искать нового тренера. А после представят Ротенберга, как единственную возможную кандидатуру...

    17.11.2025

  • rotkiv

    Там у них кукушенок завелся, так что Динамо обретет в скором времени великого тренера ромочку, он уже один клуб вывел в лидеры российского хоккея, теперь и этот выведет

    17.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    .КЛУБ еще можно перемновать.СКАДИНАМОГАЗРОТ,люди привыкнну к к новому бренду)

    17.11.2025

  • Lars Berger

    Кац, ты - старая еврейская мразь...) Чего ты прицепился к России, жидёнок?) Отстань от нас, сволочь.

    17.11.2025

  • Lars Berger

    Алексей Шевченко - пьющая бабулька. Иного определения для этого "журналиста СЭ" - нет и не будет. Ходячее позорище... Вон из Хоккея, срань!..

    17.11.2025

  • fell62

    чего там комбинировать , папа в Попечительском совете )))

    17.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    херня,динамо держитись болелы,вопрос видимо не деньгах,аОЧЕНЬ БОЛЬШИХ ДЕНЬГАХ

    17.11.2025

  • fell62

    рассчищают место для Гения )))

    17.11.2025

  • Так Надо

    Как за что? Спросите у Романборисыча!)

    17.11.2025

  • fell62

    Шевченко не хоккеист , Шевченко писатель )))

    17.11.2025

  • Олег Каноков

    В тандеме Кудашова с Козловым,братские начали регулярно брать очки.Пара тренеров явно заработала.Потянет ли Козлов в одиночку,увидим.Но всё как-то неожиданно.

    17.11.2025

  • AleSSio87

    если сам из себя дурака строишь, то не надо других таковыми считать! всем по-моему понятно - изза чего и почему, а точнее изза и для кого уволили Кудашова! когда где-то в команде сидит никчемная гнида, которая только за счет своей фамилии держится где-то на плаву и не тонет, то жди беды, в которую попал весь наш спорт в целом с приходом этих тварей! соболезную болельщикам Динамо - теперь почувствуете на себе то, что ощущали на себе болельщики ГЛАВНОГО ПОЗОРА РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ на протяжении 8 лет или сколько там, когда это чмо прилизанное самого себя главным тренером назначило

    17.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Позорное решение

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Неправильно поставлен вопрос у СЭ: ни за " что",а "почему"- так правильнее.. Ответ очевиден: Потому что Гладиолус Роман Борисыч.

    17.11.2025

  • Patera

    "Я..., я, ещё раз я..." Шевченко, ты кто? Правильный ответ дал ГТ Металлурга!!!

    17.11.2025

  • Секир-башка

    Без руки Роман Борисыча тут не обошлось. Великий комбинатор.

    17.11.2025

  • Алексей Фролов

    Как только этим летом в клубе появился "великий специалист из Питера", не было сомнений в том, что дни Кудашева в роли главного тренера сочтены. Думаю, очень скоро главным станет именно бывший тренер СКА.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    И хотя я довольно часто бывал на утренних тренировках «Динамо»... ____ А толку-то в твоих тренировках, Алексей? Кудашов тебя всё равно в основу не ставил. Может, потому его и уволили. Но ты тоже хорош. Надо было не "довольно часто", а каждый день тренироваться. И не только днем, а и ночью тоже.

    17.11.2025

  • КИРИЛСОН

    Это не дословный ответ, но смысл понятен ------------------- А может Шевченко приснился этот разговор с Кудашовым....?!

    17.11.2025

