За что уволили Кудашова? Как «Динамо» объяснит это решение?

В «Динамо» — очередная революция, на этот раз максимально странная. Главный тренер Алексей Кудашов отправлен в отставку. И хотя поводов для этого не было, в клубе зачем-то приняли это решение. Объяснить его будет трудно, но все равно придется.

Были ли какие-то сигналы, которые могли привести к такому исходу? Честно скажу — нет. И хотя я довольно часто бывал на утренних тренировках «Динамо», не было ничего такого, что намекало бы на подобное развитие событий. Естественно, какие-то противоречия существовали, но как и в любом другом клубе КХЛ. То есть кто-то чем-то недоволен, кому-то не нравятся какие-то слова или действия. Но так везде, это же не повод принимать такие странные решения. Причем наиболее странное из всех возможных.

По моим данным, никто толком и не объяснил, почему Кудашов обязан покинуть команду. Доходят какие-то бредовые аргументы. Что-то вроде «нет яркой игры» или «плохое меньшинство». Доходили слухи о каком-то громком разговоре с генеральным директором Сергеем Сушко, во время которого не удалось найти общего языка.

Но опять же — так во всех клубах. Но сейчас, когда удивление прошло, я прекрасно понимаю: рано или поздно такой громкий скандал должен был случиться. Потому что в «Динамо» тренер никогда не чувствовал себя спокойно.

Алексея Кудашова «увольняли» за время его работы, наверное, сотни раз. И сейчас, вспоминая поводы, удивляюсь, какой железной выдержкой обладал тренер, чтобы остаться, не бросить все и просто уйти. Претензии были безумными, о некоторых я даже не писал, так как мне просто не поверили бы.

Например, после какой-нибудь победы могли поругать за плохую игру во втором периоде. А после серии побед говорили, мол, да кого вы обыграли. Вся история Алексея Кудашова в клубе — это битва тренера против тех, чья задача, по идее, ему помогать.

Такого огромного количества начальников и людей, которые вообще ни за что не отвечают, я не видел нигде. Помню, одному моему знакомому предложили навести в «Динамо» порядок. Прийти, как говорили, с максимальными полномочиями. Мой знакомый согласился, но для начала хотел пройтись по офису, чтобы узнать, кто чем занимается, зачем и какой в этом смысл. После первой «аудиторской» проверки ему сказали, что некоторых людей убрать нельзя ни при каких обстоятельствах. И он отказался.

Начало конца эпохи Кудашова — уход Алексея Сопина. Лучший генеральный менеджер за последние годы сделал все, чтобы коллектив дошел до полуфинала, но уволился заранее, так как ему надоело все, что происходит в клубе. Сопин тоже долго терпел, но выдержать подобное психологическое давление было невозможно. И ладно бы платили нормальные деньги!

Потеряв Сопина, Кудашов остался один на один с теми, кто хотел его отставки просто потому, что на его место можно поставить другого. Того, например, кто не сопротивлялся бы трансферной политике.

Я знаю пару фамилий, которые зарубил Алексей Кудашов этим летом и нажил дополнительных врагов. Поверьте, это не усиление, а ослабление клуба.

Я раз в месяц задавал Кудашову один и тот же вопрос, но он всегда отвечал одинаково.

— Зачем вам все это? Зачем работать в организации, где вас не ценят?

— Я хочу сделать команду, чтобы история клуба пополнилась трофеями, хочу вернуть клубу величие.

Это не дословный ответ, но смысл понятен.

Теперь этого человека уволили. Руководство может говорить все что угодно, однако мы видим появление нового «Динамо». Вряд ли хоккеисты обрадуются изменениям — многие сильные ребята подписывали контракты только из-за тренера.