Форвард «Спартака» Морозов вернулся после отстранения за кокаин и сразу забил. Но его гол не помог обыграть «Северсталь»

Форвард «Спартака» Морозов забил гол в первом матче после отстранения за кокаин

Красно-белые уступили со счетом 3:4.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

14 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак Северсталь

Отбывший месячную дисквалификацию за кокаин форвард московского «Спартака» Иван Морозов забросил шайбу в первом же матче после возвращения в состав. Красно-белые принимали «Северсталь» в КХЛ, нападающий отличился уже на восьмой минуте игры.

Громкое возвращение

Иван Морозов начал матч против «Северстали» в звене с Павлом Порядиным и Никитой Коростелевым. Это первая игра 25-летнего форварда после месячной дисквалификации за употребление запрещенных веществ.

Нападающий быстро доказал, что не потерял форму, поразив ворота первым же броском. Атака получилась быстрой: Морозов вместе с Порядиным запрессинговали соперника и отобрали шайбу. Вратарь «Северстали» Константин Шостак отразил бросок Павла, но Иван поразил пустые ворота.

Тренерский штаб гостей запросил челлендж на предмет возможного офсайда, но после продолжительного видеопросмотра арбитры оставили решение без изменений — гол был засчитан.

Встреча получилась огненной. Гости забили четыре шайбы, но «Спартак» почти отыгрался — интрига сохранялась до самого конца. В итоге «Северсталь» все же одержала победу со счетом 4:3.

«Спартак» проиграл четыре из шести последних матчей. Команда Алексея Жамнова занимает шестую строчку Западной конференции. В активе красно-белых 29 очков в 26 матчах. «Северсталь» с 34 баллами идет четвертой на Западе.

Не играл два месяца

Напомним, 29 августа на Кубке мэра Москвы Иван Морозов сдал допинг-тест, который выявил наличие в организме кокаина. Последней его игрой до отстранения стал матч против «Торпедо» 14 сентября. С 16 сентября хоккеист не участвовал в тренировках команды. Позже нападающий признал, что употреблял запрещенные вещества.

Юристы группы «Клевер Консалт», которые занимались его делом, рассказали, что за подобное нарушение Морозов мог получить вплоть до четырех лет дисквалификации. Однако жестких санкций удалось избежать — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало игрока на один месяц.

Как уточнили эксперты, на смягчение вердикта повлияли чистосердечное признание хоккеиста, его публичные извинения перед болельщиками и партнерами, а также прохождение реабилитационной программы.

«Это событие стало для меня серьезным уроком. Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить все, что я с таким трудом создавал годами», — говорил Морозов.

Иван Морозов выступает за «Спартак» с 2023 года. Ранее в КХЛ он играл за СКА и «Сочи». В текущем сезоне форвард провел пять матчей регулярного чемпионата и набрал шесть очков (2+4).