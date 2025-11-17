За что Кудашова убрали из «Динамо»? Похоже, смена тренера не решит проблему клуба
Об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо» говорили давно — еще на самом старте сезона это было уже решенным вопросом. Но в итоге полыхнуло только в середине ноября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов — по информации «СЭ», именно он с большой долей вероятности и будет утвержден в этой роли до конца нынешнего сезона.
После неудачного старта сезона Кудашову дали время, и команда начала выигрывать. Но надолго «Динамо» не хватило. По нашей информации, ряд лидеров команды был недоволен поведением главного тренера, а точкой невозврата стал конфликт Кудашова с Максимом Комтуа. Тренер вообще хотел убрать канадца из команды, но руководство и лидеры были против.
В прошлом сезоне «Динамо» добилось наилучшего результата с 2013 года, выйдя в полуфинал Кубка Гагарина. Но амбиции у клуба самые высокие, а игра в нынешнем сезоне не впечатляла. При этом не склонен винить в этом исключительно главного тренера. В клубе еще по ходу прошлого сезона решили сохранить состав, продлевая лидеров.
Причем если к сохранению Даниила Пыленкова и Комтуа нет никаких вопросов, то в остальном «Динамо» должно было идти в перестройку. Джордан Уил и Никита Гусев давно перешагнули 30-летний рубеж, а ведь на них делается основная ставка в атаке команды. Явно не в своем прайме находятся опытные, но уже не такие свежие Максим Мамин и Антон Слепышев. Травмы замучили Седрика Пакетта. Выбыл на неопределенный срок один из лучших оборонительных центров лиги Артем Михеев. Сдал после несостоявшегося перехода в СКА Максим Джиошвили.
При этом в системе «Динамо» хватает молодежи, которая могла бы уже сейчас играть важные роли в основе. Защитник Магомед Шараканов отлично провел прошлый сезон в «Ладе», но после возвращения в «Динамо» играет всего по 10 минут за матч. Не получают должного доверия защитники Паталаха и Лиъматов, нападающие Прохоров и Римашевский. Очевидно, что только этих игроков для перезагрузки не хватит — нужны и подписания со стороны.
«Динамо» в любом случае остается претендентом как минимум на выход в полуфинал, но состояние дел в клубе не внушает оптимизма. Спокойно в «Динамо» никогда не было, так что и сейчас можно ждать чего угодно. Вот только с походом за Кубком опять стоит повременить. Пожалуй, все, что есть для этого у «Динамо» — сильный вратарь и опытная оборона с победным опытом (Классон, Сергеев, Ожиганов выигрывали в других командах). Но этого недостаточно.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|7
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|8
|СКА
|26
|12
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|18.11
|17:00
|Трактор – Металлург Мг
|- : -
|18.11
|17:00
|Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|18.11
|18:00
|Лада – Авангард
|- : -
|18.11
|19:00
|Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|18.11
|19:00
|Торпедо НН – Адмирал
|- : -
|18.11
|19:00
|Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|18.11
|19:30
|Динамо М – Спартак
|- : -