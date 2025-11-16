Хоккей
Сегодня, 21:14

Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Алексей Кудашов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отправлен в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. Козлов входил в тренерский штаб команды с 2021 года. Летом 2025 года он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта. 16 сентября «Динамо» объявило о возвращении Козлова в тренерский штаб.

Бело-голубые с 33 очками после 26 игр занимают пятое место в Западной конференции КХЛ в сезоне-2025/26.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
Вячеслав Козлов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dolphin75

    Вот оно!!! Свершилось! Роман Борисович Ротенбургер соизволил наконец вскочить на подиум!)))

    16.11.2025

  • regiment

    куда теперь? в ска? в цска? а может в Спартак?

    16.11.2025

  • Bibliotekar

    Роман Борисович придёт, порядок наведёт

    16.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Кудашов крепкий тренер, тренер уровень которого выход в ПО. Но победа в Кубке Гагарина это не для него. Он же и в СКА поработал, вот очень долго в Динамо(4 года это прилично). Но с Динамо не всегда в ПО попадал, а когда попадал - то вылетал быстро. В прошлом сезоне как-то больше вопреки прошел пару раундов, но с Трактором два года вподряд команда была просто ужасна. 8:1 это почти как Спартак - Ливерпуль, только Трактор - Динамо))

    16.11.2025

  • YuraLeo88

    Ну вот, теперь, по ходу, и в хоккейном динамо будет тренер-совместитель!Прям больно за клуб!((

    16.11.2025

  • Filin63

    Ну и дураки!!! Больше нечего сказать. Тогда уж и Валеру тоже в топку.

    16.11.2025

  • YuraLeo88

    Ну вот, теперь, по ходу, и в хоккейном динамо будет тренер-совместитель!Прям больно за клуб!(

    16.11.2025

  • Женек10

    Ну я так понимаю если динамо не попадёт в финал, то болелы, которые призывали уволить Кудашова, дружно будут извиняться ?) Или скажут, что не выиграли чемпионат из-за конспектов физрука?)

    16.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Либо Ротенберг либо Ташуев

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нет тебя, ты покинул Россию.

    16.11.2025

  • Rudrik31

    Мы уже устали ждать!))

    16.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Долго шла котлета от бориса чтобы сынку подняли

    16.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Это он думает,что убрал меня...Но я то здесь, пока ещё)) Не так часто,но здесь..А он этого не знает,и решил,что дорога свободна...

    16.11.2025

  • Patera

    Несвоевременное решение - или весной будущей, или пару лет назад... А так Кудашов - уровень какой-нибудь Югры...

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Пока только он тебя убрал с СЭ. Раунд.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Как-то поймал болельщик Динамо золотую рыбку, а она дала ему одно желание. Почесал болельщик в голове и сказал: - Как же меня достала эта унылая игра! Пропускаем ещё больше, чем раньше, Валера притащил ростовских, зачем вообще убирали Личку? Рыбка, убери с поста тренера Динамо К….. Рыбке хватило первой буквы фамилии. (с) (С просторов интернета)

    16.11.2025

  • Олег Воробьёв

    На самом деле,очень странное решение... Может СЭ перепутал футбольное и хоккейное Динамо? Я не удивлюсь)

    16.11.2025

  • Pseudonim

    Дебилы, по стопам футбольного пошли( решение, о котором сильно пожалеют!!!

    16.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Я его и из Динамо уберу,как главного тренера)

    16.11.2025

  • Belousov

    Странное решение, очень странное

    16.11.2025

  • Сергей Чернов

    Пора великому тренеру, на тренерский мостик.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Будет теперь во главе Динамо профессора накрючивать.

    16.11.2025

  • aug081266

    А Рому ещё не уговорили?...

    16.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Ну Рома,ну и пройдоха...

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Добро пожаловать, Роман Борисович!

    16.11.2025

  • Dexterous

    Боженька, не то Динамо! Не то!!!

    16.11.2025

  • Андрей

    тупое

    16.11.2025

  • blue-white!

    Правильное, но запаздалое решение. Главное чтобы не Рома вРотенберг...

    16.11.2025

  • Врн36

    Жаль Вас,динамовцы.Там Валера, здесь скорее всего Рома придет

    16.11.2025

  • Павел Леонидович

    надо же... физрука таки погнали... Ну ЦСКА, давайте и мы погоним! Не надо еще год как минимум давать

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Пора второго из Динамо на выход!

    16.11.2025

  • baruv

    Читалось, приветствуется. Для этого Козлова и вызывали. Дальше ничего не надо менять и посмотрим полгода. Думаю, что хуже не будет

    16.11.2025

  • Vitamin007

    Неужели?!!! Два года назад надо было! Удивите нас и добейте ротенбергом!

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Поздравления динамикам!Эх,еще б Валеру с собой захватил,вообще б красный день календаря был!:grin:

    16.11.2025

  • Адекватный спартач

    Роме стало неинтересно возиться с детьми?

    16.11.2025

  • Автогол

    Роман Борисович будет новым?

    16.11.2025

    • Никитин — о поражении ЦСКА от «Северстали»: «Пока не хватает общекомандной мысли»

    Буше — о победе над «Торпедо»: «Авангард» с первых минут знал, что является лучшей командой»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 27 20 7 42
    2 Ак Барс 27 17 10 36
    3 Авангард 26 16 10 35
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Амур 26 10 16 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 29 18 11 38
    3 Динамо Мн 26 17 9 37
    4 Северсталь 27 18 9 36
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 СКА 26 12 14 28
    8 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
    9 ЦСКА 27 12 15 27
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 24 6 18 16
    Результаты / календарь
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    16.11 10:00 Амур – Адмирал 2 : 5
    16.11 14:00 Трактор – Автомобилист 1 : 5
    16.11 16:00 Лада – Нефтехимик 2 : 1
    16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард 2 : 6
    16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн 3 : 7
    16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА 4 : 3 ОТ
    16.11 17:30 СКА – Металлург Мг 4 : 3
    Все результаты / календарь

