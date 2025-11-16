Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»

По информации «СЭ», главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отправлен в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. Козлов входил в тренерский штаб команды с 2021 года. Летом 2025 года он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта. 16 сентября «Динамо» объявило о возвращении Козлова в тренерский штаб.

Бело-голубые с 33 очками после 26 игр занимают пятое место в Западной конференции КХЛ в сезоне-2025/26.