Шумаков может перейти в «Салават Юлаев»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков может перейти в «Салават Юлаев». Контракт игрока с клубом из Екатеринбурга истекает 30 апреля.

В сезоне-2021/22 29-летний форвард провел 42 матча и набрал 25 (10+15) очков.

До этого в КХЛ форвард выступал за «Сибирь», ЦСКА и «Авангард». Всего он провел в лиге 433 матча, в которых набрал 241 (114+127) очко.