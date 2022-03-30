Меньшиков про уход из «Сибири»: «Собаки лают, караван идет»
Защитник Виталий Меньшиков в интервью «СЭ» не смог объяснить, почему руководство новосибирского клуба решило расторгнуть с ним контракт.
— Я так и не понял, почему от вас отказалась «Сибирь». Вы выходили в первой-второй парах, играли по 18 минут, почти не удалялись.
— Сам не понимаю. Мне ничего не сказали в клубе. Только сообщили, что расторгают контракт и выплачивают компенсацию.
— У вас был разговор с генеральным менеджером?
— Нет, я с ним не общался. Мне никто ничего не объяснил.
— По ходу сезона к вам не возникали вопросы от тренеров или генменеджера?
— Нет. Они прекрасно знали, какой я хоккеист. Кирилл Валерьевич Фастовский, когда я играл в «Тракторе», звал меня в «Сибирь». Не понимаю, зачем тогда меня подписали?
— Может быть, ждали от вас чего-то другого?
— Могли бы тогда сказать мне. Не было ни одного разговора на эту тему, чтобы прояснить ситуацию.
— После ухода из «Сибири» в вашу сторону было немало хейта. Откуда он шел?
— Собаки лают, караван идет. Мне важнее получить признание от таких людей, как Яри Курри, пятикратного обладателя Кубка Стэнли, Лаури Марьямяки, который все сезоны в КХЛ вел «Йокерит» на лидирующих позициях, — сказал Меньшиков «СЭ».
В текущем сезоне 32-летний Меньшиков провел 6 матчей за «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.
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|П
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|СКА
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|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
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|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
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|29
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|Северсталь
|49
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|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -