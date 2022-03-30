Меньшиков про уход из «Сибири»: «Собаки лают, караван идет»

Защитник Виталий Меньшиков признался, что в «Сибири» ему не объяснили расторжение контракта

Защитник Виталий Меньшиков в интервью «СЭ» не смог объяснить, почему руководство новосибирского клуба решило расторгнуть с ним контракт.

— Я так и не понял, почему от вас отказалась «Сибирь». Вы выходили в первой-второй парах, играли по 18 минут, почти не удалялись.

— Сам не понимаю. Мне ничего не сказали в клубе. Только сообщили, что расторгают контракт и выплачивают компенсацию.

— У вас был разговор с генеральным менеджером?

— Нет, я с ним не общался. Мне никто ничего не объяснил.

— По ходу сезона к вам не возникали вопросы от тренеров или генменеджера?

— Нет. Они прекрасно знали, какой я хоккеист. Кирилл Валерьевич Фастовский, когда я играл в «Тракторе», звал меня в «Сибирь». Не понимаю, зачем тогда меня подписали?

— Может быть, ждали от вас чего-то другого?

— Могли бы тогда сказать мне. Не было ни одного разговора на эту тему, чтобы прояснить ситуацию.

— После ухода из «Сибири» в вашу сторону было немало хейта. Откуда он шел?

— Собаки лают, караван идет. Мне важнее получить признание от таких людей, как Яри Курри, пятикратного обладателя Кубка Стэнли, Лаури Марьямяки, который все сезоны в КХЛ вел «Йокерит» на лидирующих позициях, — сказал Меньшиков «СЭ».

В текущем сезоне 32-летний Меньшиков провел 6 матчей за «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.