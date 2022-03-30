Российский защитник, выступавший в «Йокерите», рассказал, почему изменил отношение к финнам
Защитник Виталий Меньшиков, ставший первым российским игроком «Йокерита» в истории КХЛ, в интервью «СЭ» рассказал о выступлении и жизни в Финляндии.
— Вы говорили, что пересмотрели свое отношение к финнам. В чем это заключалось?
— Мне казалось, что Хельсинки — скучный и размеренный город. Но так казалось со стороны. Пожив там, посмотрел на город и нацию по-другому. Финны очень эрудированные. Многие знают по три языка: местный, английский, шведский или французский. Всегда помогут на улице, когда спрашиваешь дорогу. Приятный народ. Когда пришел в команду, каждый интересовался: как я обустроился, как поживает моя семья, сколько у меня детей? Встретили очень дружелюбно. Им было интересно узнать нюансы жизни в России. Стал для них живой Википедией.
— Что спрашивали?
— Обо всем. Как люди ведут себя, какие интересы в России? Им нравится играть в КХЛ из-за возможности путешествовать по нашим городам. Тренер по защитникам Пекка Кангасалуста почти на русском начал разговаривать. Каждый день узнавал у меня пару новых слов, учил их, а на следующий день я проверял его. Очень интересующиеся ребята. Да и я начал немного по-фински говорить, — сказал Меньшиков «СЭ».
32-летний Меньшиков в текущем сезоне провел 6 матчей за «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.
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|СКА
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|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
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|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -