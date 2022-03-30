Российский защитник, выступавший в «Йокерите», рассказал, почему изменил отношение к финнам

Защитник Виталий Меньшиков, ставший первым российским игроком «Йокерита» в истории КХЛ, в интервью «СЭ» рассказал о выступлении и жизни в Финляндии.

— Вы говорили, что пересмотрели свое отношение к финнам. В чем это заключалось?

— Мне казалось, что Хельсинки — скучный и размеренный город. Но так казалось со стороны. Пожив там, посмотрел на город и нацию по-другому. Финны очень эрудированные. Многие знают по три языка: местный, английский, шведский или французский. Всегда помогут на улице, когда спрашиваешь дорогу. Приятный народ. Когда пришел в команду, каждый интересовался: как я обустроился, как поживает моя семья, сколько у меня детей? Встретили очень дружелюбно. Им было интересно узнать нюансы жизни в России. Стал для них живой Википедией.

— Что спрашивали?

— Обо всем. Как люди ведут себя, какие интересы в России? Им нравится играть в КХЛ из-за возможности путешествовать по нашим городам. Тренер по защитникам Пекка Кангасалуста почти на русском начал разговаривать. Каждый день узнавал у меня пару новых слов, учил их, а на следующий день я проверял его. Очень интересующиеся ребята. Да и я начал немного по-фински говорить, — сказал Меньшиков «СЭ».

32-летний Меньшиков в текущем сезоне провел 6 матчей за «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.