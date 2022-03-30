«Наркотиками торговали напротив универсама прямо из багажников машин». Хоккеист о детстве в Челябинске

Защитник Виталий Меньшиков рассказал в интервью «СЭ» о детстве в родном Челябинске.

— Опишите день обычного челябинского подростка, который занимается хоккеем и учится в школе.

— Все свободное время проводили на улице с друзьями. Утром идешь в школу, потом на тренировку. После нее — во двор, где все друзья. Раньше не было телефонов и компьютеров. Берешь мяч, играешь в футбол, баскетбол. Зимой — в хоккей. Двор был дружным, интересно было играть, общаться. Ребята постарше нас опекали, чтобы с соседних дворов никто не обижал. Подсознательно понимаешь, что надо помогать младшим, что нужна взаимовыручка. Те времена в Челябинске были смутными. Помню, как в подъездах собирались наркоманы, кололись. Опасно было ходить по улицам. Я вырос в Тракторозаводском районе. На улице Героев Танкограда был универсам. Напротив него стояли машины, где торговали наркотиками. Открывают багажники, а там наркота. Прекрасно помню это. Мне было лет девять-десять. Сейчас, конечно, этого нет, — сказал Меньшиков «СЭ».

32-летний Меньшиков в текущем сезоне провел 6 матчей за «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.