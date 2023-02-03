Шикин — о матче против «Сочи»: «Четвертый гол помог нам победить»

Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин прокомментировал победу над «Сочи» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы готовимся к играм на вылет, думаем о них и подстраиваемся под тот стиль, который нас ждет дальше, — цитирует «РБ Спорт» Шикина. — Впереди достаточно матчей, мы оба с Дорожко готовимся. Наша задача — помогать команде. Мы поддерживаем друг друга. Второй период был самым сложным, «Сочи» навязал нам более активный хоккей, а мы несколько подотстали. Но четвертый гол помог нам победить. Приятно обыграть бывшую команду, но не более того. Всегда приятно побеждать».

«Сочи» с 23 очками занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 6-й строчке — 68 очков.