Гимаев рассказал, что Ларионов является авторитетом в «Торпедо»
Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший прокомментировал выступление «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.
«Это результат совокупности факторов. Мы неоднократно отмечали функциональную готовность команды. Сколько раз говорили, что «Торпедо» в принципе должно просесть с таким энергозатратным хоккеем, но нужно отдать должное тренеру по физподготовке Филиппу Арзамазову. Он рассказывал о том, как строит тренировки, у него новый подход — не такой олдскульный, как у других клубов. Плюс, конечно, это психолог Ларионов. Он является авторитетом. Игроки смотрят на Ларионова с открытым ртом. Когда он общается с ними на равных, общается с ними как друг, наставник. Это батя в раздевалке, и это их тоже мотивирует. Также отметим тренерский штаб команды. Многие говорили о сильных сторонах того же Козырева. Я думаю, что в клубе сложился пазл, со всех сторон одни позитивные моменты. Нижний Новгород — хоккейный город», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».
1 февраля нижегородское «Торпредо» досрочно обеспечило себе выход в плей-офф Кубка Гагарина, одержав победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|43
|16
|91
|2
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|3
|Локомотив
|59
|35
|24
|78
|4
|ЦСКА
|57
|36
|21
|78
|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Динамо Мн
|59
|24
|35
|61
|8
|Северсталь
|58
|24
|34
|60
|9
|Спартак
|58
|25
|33
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|58
|33
|25
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|4
|Авангард
|57
|33
|24
|71
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|58
|30
|28
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|60
|25
|35
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
|3.02
|12:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|3.02
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|3.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|3.02
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|3.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
|3.02
|19:30
|
Спартак – Нефтехимик
|- : -
|3.02
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|- : -