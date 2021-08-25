Матчи КХЛ будут официально транслировать в Америке

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов сообщил, что с нового сезона матчи регулярного чемпионата и плей-офф можно будет посмотреть в Северной Америке.

«Да, мы подписали два контракта с вещателями в Америке. Один — это ESPN+, часть матчей будет транслироваться там. Часть матчей будет показана на Portable.TV», — цитирует ТАСС Доброхвалова.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем открытия между «Авангардом» и ЦСКА, финалистами прошлого Кубка Гагарина. Чемпионат НХЛ стартует только 12 октября.