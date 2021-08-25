Матчи КХЛ будут официально транслировать в Америке
13:04
Вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов сообщил, что с нового сезона матчи регулярного чемпионата и плей-офф можно будет посмотреть в Северной Америке.
«Да, мы подписали два контракта с вещателями в Америке. Один — это ESPN+, часть матчей будет транслироваться там. Часть матчей будет показана на Portable.TV», — цитирует ТАСС Доброхвалова.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем открытия между «Авангардом» и ЦСКА, финалистами прошлого Кубка Гагарина. Чемпионат НХЛ стартует только 12 октября.
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