Третьяк выразил недовольство примененными к нему санкциями ВАДА

Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью «СЭ» сообщил, что федерация предпринимала попытки сократить срок дисквалификации нападающего сборной России Евгения Кузнецова, уличенного в употреблении кокаина на ЧМ-2019 в Братиславе, а также высказал недоумение санкциями в отношении него самого.

— Есть ли у вас надежда, что до Олимпиады амнистируют Кузнецова?

— Это была бы потрясающая новость. К сожалению, мы ничего не можем сделать. Пытались, но нам сразу сказали, что без вариантов. Я вот тоже сейчас нахожусь под санкциями из-за запрета ВАДА. Кто только не писал в мою защиту — и американцы, и канадцы, и международная федерация. Объясняли, что депутат Госдумы — не министр, а представляет жителей определенного региона. Мне куда-то поехать, как недавно в Латвию, можно только с разрешения высшего руководства принимающей страны.

Так же и с Китаем — должны дать добро его первые лица. А вот финны уже сказали, что премьер-министр разрешит мне приехать на чемпионат мира, но не в составе официальной делегации. Только как болельщику. Хотя я отработал 12 лет в МОК вместе с его нынешним президентом Томасом Бахом. Это несправедливо! Наказывают всех, вплоть до депутатов, а не только людей, принимающих допинг. В МОК многие были в шоке от этого решения.

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