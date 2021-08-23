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Ставровский: «Хелльберг и Третьяк будут много играть за «Сочи» в новом сезоне»

23:31
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Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский рассказал о вратарской бригаде клуба на новый сезон.

– С появлением Магнуса Хелльберга за вратарскую линию вы можете быть спокойны?

– Мы получили голкипера высокого класса. С Максимом Третьяком у них вырисовывается хороший дуэт. Максу есть чему поучиться, уверен, что эта конкуренция им обоим пойдет только на пользу.

– Как они будут делить игровое время?

– Все будет зависеть от их физического и психологического состояния в данный момент времени. Нам в сентябре и октябре предстоит провести 25 матчей, один вратарь в таком графике играть не сможет. Так что и Магнус, и Максим будут много играть.

– До старта совсем немного времени. Довольны ли вы атмосферой внутри раздевалки?

– Все хорошо. Мы все работаем на позитиве и, надеюсь, сохраним это настроение и во время сезона. Нам нужен положительный результат, и вся наша работа летом нацелена на то, чтобы его добиться, — цитирует Ставровского официальный сайт клуба.

Первая встреча регулярного чемпионата-2021/22 состоится 1 сентября 2021 года. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты минувшего сезона — ЦСКА и «Авангард».

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10765

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Александр Кравченко все материалы автора

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