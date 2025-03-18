Тарасова — о возможном матче сборных КХЛ против НХЛ: «Это прекрасная идея!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на возможный матч сборной КХЛ против команды НХЛ.

«Это прекрасная идея и шаг! Прекрасно, что Путин и Трамп общаются друг с другом. Надеюсь, что мы будем в хороших отношениях с Америкой. Отлично что наши ребята будут играть», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году магнитогорский «Металлург» проиграл «Рейнджерс» (3:4), в 2010 — СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (1:3).