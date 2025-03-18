Ротенберг — о плакате на матче с «Трактором»: «Результат покажет, кто был прав»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о плакате во время игры с «Трактором», где болельщики просят вернуть форварда петербуржцев Евгения Кузнецова домой.

«Плакат болельщика «Трактора» с надписью «Верните Кузю домой. Там плохо»? Результат покажет, кто был прав. Нас можно надломить, но нельзя сломать, потому что что бы ни происходило, нужно всегда дальше работать на команду и вытаскивать матч. Кузнецов сам решает, где ему играть», — сказал Ротенберг.

В этом сезоне 32-летний форвард провел 38 матчей за петербургскую команду и набрал 37 (12+25) очков. Ранее, 27 февраля, пресс-служба СКА сообщила о медицинских проблемах Кузнецова. Позже игрок был внесен в список травмированных. Он восстанавливается после сотрясения мозга.