Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

18 марта, 21:05

Роман Ротенберг заявил о готовности сыграть против сборной НХЛ

Микеле Антонов
Корреспондент

Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборных команд России и главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» оценил идею матча между командами КХЛ и НХЛ.

«Мы готовы играть против НХЛ. Как скажет руководство, так и сделаем! Как я понимаю, там клубы могут играть между собой. Огромная благодарность Президенту за поддержку хоккея», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
НХЛ
Роман Ротенберг
Читайте также
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Бустег

    в НХЛ одно время один самых богатых клубов лиги Рейнджерс в плейофф несколько лет не попадал и ничего а насчет сборной...все равно нигде не играем.Если бы играли уверен сменили бы Ротенбнерга.но вот в СКА он похоже пока ему не надоест

    21.03.2025

  • Бустег

    ну с аутсайдерами легко лидеры кхл могут пободаться в этих матчах главное самоотдача и желание победить

    21.03.2025

  • AZ

    Ну вот и я про то же. Нынешние клубы КХЛ и ВТБ слабее самих себя 15 летней давности по отнршению даже к европейским конкурентам, не говоря уже об американских.

    20.03.2025

  • Бустег

    Баскетбольный ЦСКА российских времен сильнее советского на мой взгляд, по крайней мере явно не хуже, да титулов в Европе меньше, но и соперники сильнее стали.а КХЛ СЕЙЧАС слабее самой себя 15летней давности и результаты были бы хуже чем в 2010 думаю

    20.03.2025

  • AZ

    А во времена СССР нащи клубы в сериях с НХЛовскими чаще побеждали. Ты правда не видишь разницы между тогдашним баскетбольным ЦСКА и нынешним, между тогдашними клубами КХЛ и нынешними?

    19.03.2025

  • splash174

    Я просто поражаюсь руководству нашего хоккея. Человек с самым высокооплачиваемым составом идет на 13-ом месте в общей табели о рангах. И ему отдают на откуп еще и сборную России. Фарс какой-то! Рома, иди нахрен и отстань от нашего хоккея. Не смешно уже.

    19.03.2025

  • Ydim

    Вот же язык помело...

    19.03.2025

  • Бустег

    ЦСКА времен своих постоянных финалов четырех прям так слабо бы смотрелся с рядовым клубом НБА, что тебе было бы смешно?Да нифига. а когда СКА обыграл Каролину ты сильно смеялся или плакал?

    19.03.2025

  • Бустег

    Магнитка неплохо играла с Рейнджерс в финале кубка Виктории, Рига уступила Финиксу совсем несильно, а СКА Каролину и вовсе обыграл.Другое дело что сейчас КХЛ в целом заметно слабее чем 15 лет назад и сегодняшние результаты будут скорее всего хуже

    19.03.2025

  • Байба Бендика

    Из "ночной лиги" будет кто-нибудь?

    19.03.2025

  • shpasic

    сначала нужно организовать матч между ветеранами СКА и ветеранами НХЛ. у заокеанских в воротах - Гашек.

    19.03.2025

  • Sergg G

    Уберите этого сруля.

    19.03.2025

  • NIK21

    А где, интересно Ротенберг еще облажался? Проиграть игру это не значит облажаться. СКА под его руководством выиграла 4 предыдущих игры. А в спорте, как вы знаете, есть место и проигрышам. Выигрывает сильнейший. СКА сильная команда, а Ротенберг как ее тренер, показывает хорошие результаты. Так что, думаю, под руководством Романа Ротенберга может победить любая команда, главное, чтобы цель была.

    19.03.2025

  • Павел

    Рома! Если только без тебя

    19.03.2025

  • Apei

    Харлей вовсе не для гонок, у ижа хорошие шансы

    19.03.2025

  • НВ

    ты то куда? придурок

    19.03.2025

  • Vliegende Hollander

    Я сегодня уже посмотрел Коламбус - Нью-Джерси.

    18.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всё правильно Роман Борисович сказал. Покажем им Кузькину мать и где раки зимуют!:fist::fist::fist:

    18.03.2025

  • Пан Юзеф

    Нет. Ровно потому, что нет у пиндосни методов против Роман Борисовича.

    18.03.2025

  • AZ

    Ровно потому, что ему хоть ... в глаза, все божья роса)))

    18.03.2025

  • Пан Юзеф

    Да забоятся пиндосы играть.

    18.03.2025

  • fullerist

    Это еще зачем? Чтобы потом новые ротенберги что-нибудь еще разваливали?

    18.03.2025

  • МАО

    Трусы надо оставить. Что бы они защитили Ромино достояние

    18.03.2025

  • fullerist

    В носках и с клюшкой. Но без трусов. Все американцы тут же разбегутся или попрячутся (Читай сказку К. Чуковского "Тараканище"). А он забьет в пустые ворота.

    18.03.2025

  • МАО

    С каким разгромным счётом ожидается разгром ?

    18.03.2025

  • fullerist

    Рома вРотенберг готов в одиночку обыграть сборную НХЛ... Когда же его, наконец, прогонят?!

    18.03.2025

  • МАО

    Никто не понял. Рома сам выйдет на лед. В трусах. носках и с клюшкой. Но без коньков.

    18.03.2025

  • Пан Юзеф

    Браво, Роман Борисович! Единственный, кто не сцыт сыграть против врагов в их логове! Разгроми пиндосню, народ поддержит!

    18.03.2025

  • Tommy Morton

    Сам выйдет?

    18.03.2025

  • Александр Коваль

    Да, этот за любой кипишь

    18.03.2025

  • AZ

    Интересно, какие матчи будут смешнее, НХЛ против КХЛ или НБА против лиги ВТБ?)))

    18.03.2025

  • Сергей Платонов-2

    Рома хочет ещё и там облажаться?((((((((((

    18.03.2025

  • AZ

    Матчи сборных России и США или Канады с участием игроков НХЛ - это действительно будет зрелище. А НХЛ против КХЛ - это, увы, гонки ИЖа с Харлеем))).

    18.03.2025

  • Павел Леонидович

    :clown:

    18.03.2025

  • :man_facepalming:

    18.03.2025

  • Gordon

    Не хватало нам ещё матчей с НХЛ под руководством этого "специалиста" :))))

    18.03.2025

  • Haiaxi

    А титулов -то понавешали на это позорище

    18.03.2025

  • womenrugbyru

    :joy:

    18.03.2025

    • Тарасова — о возможном матче сборных КХЛ против НХЛ: «Это прекрасная идея!»

    «Сочи» обыграл минское «Динамо», Биттен забил гол за 6 секунд до конца матча
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 11 5 6 13
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Динамо М 10 5 5 11
    9 Северсталь 10 5 5 10
    10 Сочи 9 4 5 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 1 : 4
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 3 : 2 Б
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости