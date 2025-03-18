Роман Ротенберг заявил о готовности сыграть против сборной НХЛ

Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборных команд России и главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» оценил идею матча между командами КХЛ и НХЛ.

«Мы готовы играть против НХЛ. Как скажет руководство, так и сделаем! Как я понимаю, там клубы могут играть между собой. Огромная благодарность Президенту за поддержку хоккея», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.