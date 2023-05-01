Форвард Окулов может перейти в «Локомотив»

Как стало известно «СЭ», нападающий Константин Окулов может перейти в «Локомотив».

1 мая Окулов стал неограниченно свободным агентом по истечении контракта с ЦСКА.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.