Матч «Салават» — «Трактор» остановили на 5 минут — на арене погас медиакуб

Матч Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор» был остановлен примерно на 5 минут. В середине второго периода на «Уфа Арене» погас медиакуб.

После возобновления игры хозяева забросили вторую шайбу и повели со счетом 2:1.

Счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ 1-0 в пользу «Трактора».