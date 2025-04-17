«Спартак» одержал третью победу в серии с «Салаватом Юлаевым»
«Спартак» дома обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 6:2.
У хозяев 3 (1+2) очка набрал Адам Ружичка, два гола забил Иван Морозов. У гостей шайбы забросили Джошуа Ливо и Динар Хафизуллин.
«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Уфе 19 апреля. В случае победы красно-белые выйдут в полуфинал плей-офф КХЛ.
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)
Голы: Морозов — 2 (бол., Голдобин, Локтионов), 8:12 — 1:0. Мальцев — 3 (бол., Пашин, Ружичка), 8:47 — 2:0. Филин — 1 (Локтионов), 11:39 — 3:0. Ливо — 2 (бол., Уилсон, Ремпал), 20:37 — 3:1. Хафизуллин — 2 (бол., Хмелевский), 30:35 — 3:2. Морозов — 3 (бол., Ружичка), 47:12 — 4:2. Ружичка — 7 (п.в., Миронов), 58:04 — 5:2. Беляев — 1 (Мансуров, Зайцев), 58:38 — 6:2.
Вратари: Загидулин — Самонов (57:40 — 58:04).
Штраф: 14 — 12.
Броски: 25 (12+6+7) — 32 (10+14+8).
Судьи: Гашилов, Дударов.
17 апреля. Москва. Мегаспорт. 11833 зрителя.
Счет в серии: 3-1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|1 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|17.04
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|1 : 2 ОТ
|17.04
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|6 : 2