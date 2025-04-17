«Спартак» одержал третью победу в серии с «Салаватом Юлаевым»

«Спартак» дома обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 6:2.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Адам Ружичка, два гола забил Иван Морозов. У гостей шайбы забросили Джошуа Ливо и Динар Хафизуллин.

«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Уфе 19 апреля. В случае победы красно-белые выйдут в полуфинал плей-офф КХЛ.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)

Голы: Морозов — 2 (бол., Голдобин, Локтионов), 8:12 — 1:0. Мальцев — 3 (бол., Пашин, Ружичка), 8:47 — 2:0. Филин — 1 (Локтионов), 11:39 — 3:0. Ливо — 2 (бол., Уилсон, Ремпал), 20:37 — 3:1. Хафизуллин — 2 (бол., Хмелевский), 30:35 — 3:2. Морозов — 3 (бол., Ружичка), 47:12 — 4:2. Ружичка — 7 (п.в., Миронов), 58:04 — 5:2. Беляев — 1 (Мансуров, Зайцев), 58:38 — 6:2.

Вратари: Загидулин — Самонов (57:40 — 58:04).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 25 (12+6+7) — 32 (10+14+8).

Судьи: Гашилов, Дударов.

17 апреля. Москва. Мегаспорт. 11833 зрителя.

Счет в серии: 3-1