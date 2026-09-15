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Гатиятулин: «Сейчас в Нижнем Новгороде шикарная новая арена. Поздравляю «Торпедо» с ее открытием»

Гатиятулин: «Сейчас в Нижнем Новгороде шикарная новая арена. Поздравляю «Торпедо» с ее открытием»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал открытие новой «VOLGA Арены» в Нижнем Новгороде, на которой принимает соперников «Торпедо».

В первом матче FONBET чемпионата КХЛ на этом стадионе «Торпедо» победило «Ак Барс» со счетом 3:2.

&laquo;VOLGA Арена&raquo;.В КХЛ больше не осталось старых арен. Теперь новый дворец есть и у «Торпедо»

«Сегодня вспоминал, как 25 лет назад я играл в «Торпедо», которое проводило тогда матчи во дворце спорта имени Коноваленко. В КРК «Нагорный» тогда проводились ярмарки. Сейчас в Нижнем Новгороде шикарная новая арена. Еще раз поздравляю «Торпедо» с открытием этой арены. Рады, что мы сегодня присутствовали на этом празднике», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

«VOLGA Арена» рассчитана на 12350 зрителей. КРК «Нагорный», где раньше играло «Торпедо», вмещает 5 тысяч зрителей.

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Источник: КХЛ
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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Анвар Гатиятулин
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