Гатиятулин: «Сейчас в Нижнем Новгороде шикарная новая арена. Поздравляю «Торпедо» с ее открытием»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал открытие новой «VOLGA Арены» в Нижнем Новгороде, на которой принимает соперников «Торпедо».
В первом матче FONBET чемпионата КХЛ на этом стадионе «Торпедо» победило «Ак Барс» со счетом 3:2.
«Сегодня вспоминал, как 25 лет назад я играл в «Торпедо», которое проводило тогда матчи во дворце спорта имени Коноваленко. В КРК «Нагорный» тогда проводились ярмарки. Сейчас в Нижнем Новгороде шикарная новая арена. Еще раз поздравляю «Торпедо» с открытием этой арены. Рады, что мы сегодня присутствовали на этом празднике», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.
«VOLGA Арена» рассчитана на 12350 зрителей. КРК «Нагорный», где раньше играло «Торпедо», вмещает 5 тысяч зрителей.
Источник: КХЛ
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