СКА объявил об уходе Деанджело
СКА объявил о расставании с защитником Тони Деанджело.
Контракт с 29-летним американцем расторгнут по соглашению сторон. Деанджело решил покинуть петербургский клуб по семейным обстоятельствам.
Ранее «СЭ» сообщал, что игрок выведен из состава и готовится к уходу из СКА.
Деанджело в сентябре прошлого года подписал однолетний контракт с армейцами. В сезоне-2024/25 он набрал 32 (6+26) очка в 34 матчах FONBET чемпионата КХЛ.
Ранее Деанджело играл в НХЛ за «Каролину», «Филадельфию» и «Рейнджерс».
Источник: ХК СКА
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