Деанджело выведен из состава СКА

Как стало известно «СЭ», американский защитник Тони Деанджело выведен из состава СКА после матча с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

В ближайшее время контракт с хоккеистом может быть расторгнут.

29-летний американец в сентябре прошлого года подписал однолетний контракт с армейцами. В сезоне-2024/25 Деанджело набрал 32 (6+26) очка в 34 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Ранее Деанджело играл в НХЛ за «Каролину», «Филадельфию» и «Рейнджерс».