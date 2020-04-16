Шмелев продлил контракт с «Сочи»

Нападающий «Сочи» Сергей Шмелев продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2020/21.

26-летний форвард в прошедшем сезоне провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 (14+13) очков. Всего за команду он провел 166 матчей и набрал 64 очка (25 шайб и 39 передач). По количеству игр, очков, голов и передач он входит в топ-10 игроков в истории клуба.