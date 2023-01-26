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Сегодня, 00:15

Шипачев прокомментировал увольнение Знарка

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Вадим Шипачев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о смене тренера команды по ходу сезона.

— Как отнеслись к замене главного тренера?

— На самом деле, собрали команду в начале года. Начали плохо — пошли изменения. Не знаю, насколько это было удачно, что Олега Валерьевича поменяли: покажет только время. Расстроился, когда он уходил.

— Вас называют одним из виновников конфликта в команде, потому что вы сильно влияли на Знарка.

— Мне кажется, это ерунда полная. Как я могу влиять на главного тренера?

— Потому что он остался один, у него не было помощников. А вас он знает хорошо.

— Он знает полкоманды хорошо. И помощников своих знает, и Юрия Бабенко, и Александра Бойкова. Мне кажется, это не соответствует действительности.

Вадим Шипачев. «Виноват в плохой игре моего звена. Закулисные вещи мне не приписывайте». Шипачев — об «Ак Барсе»
Вадим Шипачев
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