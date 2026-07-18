Коротких подписал новый двусторонний контракт со «Спартаком»

Нападающий Игнат Коротких заключил новый контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Коротких стал игроком «Спартака» в результате обмена с «Амуром». 24-летний хоккеист провел четыре матча в FONBET Чемпионате КХЛ и отдал одну результативную передачу.

Всего на счету Коротких 51 (19+32) очко в 146 матчах КХЛ.