Шипачев: «Я не ссорился с Радуловым»
Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» опроверг слухи о разногласии с другим лидером казанской команды — Александром Радуловым.
— Ссорились ли вы Радуловым, с ребятами, которые давно выступают за «Ак Барс»?
— Нет. На фоне чего ссоры? Какие-то недопонимания по игре? Возможно, как и у всех, разговаривали о чем-то. А так, слухи про какие-то конфликты — ерунда. Почему я с Радуловым не нашел общего языка? Спросите у него, как мы общаемся с ним. Мы сыграли с ним в звене одну игру в начале сезона с «Динамо», а с ЦСКА тренеры уже поменяли составы.
— Основная претензия к вам, Семёнову в том, что вам позволяли на льду то, что не позволяли другим. При этом не сажали в запас, не сокращали игровое время.
— Это чья претензия? Мне никто ничего не говорил. Может, вам говорили? Надо спрашивать у источников.
— Ситуация с Бурмистровым не показала, что в коллективе не все в порядке? Человек высказывается, за него никто не вступается, а ведь он говорил справедливые вещи.
— Надо спросить тех, кто присутствовал при этом разговоре. Я не знаю, о чем он был.
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