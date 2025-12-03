«Северсталь» и «Динамо» сыграют в чемпионате КХЛ 3 декабря

«Северсталь» и «Динамо» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 3 декабря. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Северсталь» — «Динамо» в матч-центре нашего сайта.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

3 декабря, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Динамо М

Матч в Череповце покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 33 матча и набрала 46 очков, предыдущим соперником череповчан был «Трактор» (3:2).

У «Динамо» — 31 матч и 40 очков, в понедельник динамовцы обыграли «Торпедо» (4:0).

Матч «Северсталь» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс