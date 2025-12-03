«Шанхай Дрэгонс» и «Салават Юлаев» сыграют в чемпионате КХЛ 3 декабря

«Шанхай Дрэгонс» и «Салават Юлаев» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 3 декабря. Игра пройдет на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Шанхай Дрэгонс» — «Салават Юлаев» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч в Санкт-Петербурге покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» набрали 33 очка в 31 матче, «Салават Юлаев» — 29 очков в 31 игре. В воскресенье «драконы» уступили «Ак Барсу» (1:4), а уфимцы в понедельник победили ЦСКА (3:2 Б).

Матч «Шанхай Дрэгонс» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс