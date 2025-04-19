«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Спартак» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» дома победил «Спартак» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 4:3 ОТ.

Решающую шайбу в овертайме забросил Скотт Уилсон, также отличившийся в основное время. Еще по разу у уфимцев забили Деннис Ян и Александр Хмелевский.

Дубль у красно-белых оформил Иван Морозов. Одну шайбу забросил Павел Порядин.

«Салават Юлаев» сократил отставание в серии — 2-3. Следующий матч пройдет в Москве 21 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Уилсон — 5 (бол., Хафизуллин, Ремпал), 1:02 — 1:0. Морозов — 4 (бол., Миронов, Голдобин), 8:00 — 1:1. Ян — 6 (Ремпал, Хафизуллин), 19:35 — 2:1. Хмелевский — 5 (бол., Ливо, Хафизуллин), 20:57 — 3:1. Порядин — 2 (бол., Локтионов, Орлов), 29:44 — 3:2. Морозов — 5 (бол.), 30:33 — 3:3. Уилсон — 6 (Пименов), 60:22 — 4:3.

Вратари: Вязовой — Загидулин.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 48 (12+17+15+4) — 31 (8+15+8+0).

Судьи: Белов, Бирин.

Счет в серии: 2-3

19 апреля. Уфа. Уфа-Арена. 8517 зрителей.