«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Спартак» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина
«Салават Юлаев» дома победил «Спартак» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 4:3 ОТ.
Решающую шайбу в овертайме забросил Скотт Уилсон, также отличившийся в основное время. Еще по разу у уфимцев забили Деннис Ян и Александр Хмелевский.
Дубль у красно-белых оформил Иван Морозов. Одну шайбу забросил Павел Порядин.
«Салават Юлаев» сократил отставание в серии — 2-3. Следующий матч пройдет в Москве 21 апреля.
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Уилсон — 5 (бол., Хафизуллин, Ремпал), 1:02 — 1:0. Морозов — 4 (бол., Миронов, Голдобин), 8:00 — 1:1. Ян — 6 (Ремпал, Хафизуллин), 19:35 — 2:1. Хмелевский — 5 (бол., Ливо, Хафизуллин), 20:57 — 3:1. Порядин — 2 (бол., Локтионов, Орлов), 29:44 — 3:2. Морозов — 5 (бол.), 30:33 — 3:3. Уилсон — 6 (Пименов), 60:22 — 4:3.
Вратари: Вязовой — Загидулин.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 48 (12+17+15+4) — 31 (8+15+8+0).
Судьи: Белов, Бирин.
Счет в серии: 2-3
19 апреля. Уфа. Уфа-Арена. 8517 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|2 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|3 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|2 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|19.04
|14:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|4 : 3 ОТ
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|- : -