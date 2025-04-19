Защитник «Витязя» Бусыгин может перейти в СКА

Как стало известно «СЭ», СКА интересуется защитником Ярославом Бусыгиным.

22-летний хоккеист всю карьеру провел в системе «Витязя», в текущем сезоне он набрал 19 (6+13) очков в 59 матчах чемпионата КХЛ.

1 июня Бусыгин станет ограниченно свободным агентом.