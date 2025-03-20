Ротенберг: «СКА готов к плей-офф на 98 процентов. Еще два нужно набрать в игре с «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Автомобилиста» (2:3 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ оценил готовность своей команды к плей-офф.

«На сколько процентов СКА готов к плей-офф? 58 минут [матча с «Автомобилистом"] мы были готовы к плей-офф. Две минуты — четыре смены. Это 98 процентов. Два процента сейчас нужно набрать еще, в игре с «Торпедо», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

СКА с 80 очками в 67 матчах занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда проведет последний матч в регулярном чемпионате-2024/25 в субботу, 22 марта против «Торпедо».