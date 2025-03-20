Ротенберг об эпизоде с Никишиным в матче с «Автомобилистом»: «У нас судьи с яйцами — они ответят»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал эпизод в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 Б), в котором пострадал защитник питерцев Александр Никишин.

В третьем периоде хоккеист получил удар клюшкой от соперника, но судьи после просмотра эпизода не вынесли штраф.

— Что думаете по поводу колющего удара по Никишину?

— По этому вопросу вам нужно обратиться к судьям, — сказал Ротенберг на пресс-конференции. — У нас судьи с яйцами — они ответят. У нас крепкие ребята, держат удар, все хорошо.

СКА с 80 очками в 67 матчах занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда проведет последний матч в регулярном чемпионате-2024/25 в субботу, 22 марта против «Торпедо».