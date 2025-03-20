Заварухин о победе «Автомобилиста» над СКА: «Парни проявили характер и вытащили матч»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу команды над СКА (3:2 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Немножко робко начали. В первые смены где-то медленно, наверное, шайба двигалась — это основное. Соперник быстро на нас накатывался, и вот этот пропущенный гол на возврате — нападающие сыграли немножко низковато и позволили сопернику забить. Понятно, что хотели заблокировать этот бросок Зайцева, но он залетел. Быстрый хоккей, где-то было много ошибок с нашей стороны. Особенно, наверное, понравился третий период, где мы действовали уже более осознанно, больно целостно, забили гол, сравняли счет, и парни проявили характер. Очень рады победе над сильным соперником. Благодарю парней за эту игру — проявили характер и вытащили матч, — передает слова Заварухина корреспондент «СЭ».

«Автомобилист» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 87 очками в 67 матчах.