Заварухин о победе «Автомобилиста» над СКА: «Парни проявили характер и вытащили матч»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу команды над СКА (3:2 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Немножко робко начали. В первые смены где-то медленно, наверное, шайба двигалась — это основное. Соперник быстро на нас накатывался, и вот этот пропущенный гол на возврате — нападающие сыграли немножко низковато и позволили сопернику забить. Понятно, что хотели заблокировать этот бросок Зайцева, но он залетел. Быстрый хоккей, где-то было много ошибок с нашей стороны. Особенно, наверное, понравился третий период, где мы действовали уже более осознанно, больно целостно, забили гол, сравняли счет, и парни проявили характер. Очень рады победе над сильным соперником. Благодарю парней за эту игру — проявили характер и вытащили матч, — передает слова Заварухина корреспондент «СЭ».
«Автомобилист» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 87 очками в 67 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б