Разин рассказал, как в детстве торговал рыбой вместе с дедушкой

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал, какую зарплату получал во время игровой карьеры в Магнитогорске.

— Помните, на что потратили первую большую зарплату?

— Одной покупки не вспомню. Когда играл в Тольятти, моя зарплата была 70 рублей. Это около 12 долларов. На тот момент «Сникерс» стоил пять рублей. Когда приехал в Магнитогорск, мне сначала дали контракт на 500 долларов, а через месяц, когда я выдал хороший старт сезона, мне переписали его и сразу выдали машину и квартиру. Из грязи в князи.

— Голова не закружилась, когда резко выросли доходы?

— Нет. Я воспитан в семье, где деньги очень тяжело зарабатывались и считались. Мы с дедушкой в детстве всегда по утрам ходили на рыбалку. И рыбачили не просто так, а зарабатывали с продажи рыбы. Одно лето даже был заказ от соседей на 100 килограммов. Как сейчас помню, 1 кг рыбы стоил два рубля. 200 рублей — приличная сумма. Сам ездил с маленькой сестрой продавать на рынок картошку. Прекрасно понимал, как зарабатываются деньги, и разбрасываться ими я не никогда не хотел.

— Рыбу с дедушкой ловили сетями?

— Нет. Опускается грузило, приманка, а на кольце пять крючков. Ловили лещей, сомов, язей. Что-то оставляли себе на уху или жареху, что-то опускали в погреб или отдавали соседям.