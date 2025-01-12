«Автомобилист» и «Динамо» Минск встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Автомобилист» примет минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 12 января. Игра будет проходить на арене «Уралец» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Белоруссии игру также будет показывать канал «Беларусь 5».

С ключевыми событиями и результатом игры «Автомобилист» — «Динамо» Минск можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд проходила в ноябре 2024 года и завершилась победой екатеринбуржцев — 3:2 ОТ. «Автомобилист» набрал 52 очка в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Динамо» провело 44 матча и набрало 55 очков.

Матч «Автомобилист» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс