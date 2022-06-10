Бывший тренер рижского «Динамо» возглавит «Сибирских Снайперов»

По информации «СЭ», новым главным тренером МХК «Сибирские Снайперы» станет Валерий Кулибаба.

В прошлом сезоне 46-летний латыш был ассистентом Сергея Зубова в рижском «Динамо», а также в течение месяца возглавлял рижан.

В прошедшем сезоне «Сибирские Снайперы» заняли 16 место в Восточной конференции МХЛ.

Напомним, что в феврале 2022 года рижское «Динамо» вышло из состава участников КХЛ.