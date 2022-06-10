Несколько клубов КХЛ интересуются канадским вратарем Деллом

Как стало известно «СЭ», несколько клубов КХЛ рассматривают возможность подписания контракта с канадским вратарем Аароном Деллом. 30 июня истекает его контракт с «Колорадо».

В НХЛ 33-летний вратарь дебютировал в 2016 году в составе «Сан-Хосе».

Всего он провел в лиге 130 матчей, выступая также за «Нью-Джерси» и «Баффало».