Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Теему Селянне о нежелании «Йокерита» сотрудничать с Россией.

«Лига от ухода «Йокерита» ничего не теряет. Надо заниматься своим хоккеем. У нас есть свои проблемы, и их достаточно много. Не надо обращать внимания. Пускай они занимаются в своей пятимиллионной республике», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Теему Селянне рассказал о том, что «Йокерит» более не намерен сотрудничать с россиянами.