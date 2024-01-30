Нападающий «Лады» Фисенко: «Коннор или Хабиб? Конечно, Хабиб! Потому что наш»
Нападающий «Лады» Михаил Фисенко в интервью «СЭ» рассказал о своем увлечении UFC.
— За UFC внимательно следите?
— Конечно, постоянно смотрю, и бокс тоже. И с ребятами часто обсуждаем.
— Кажется, что с уходом Коннора и Хабиба интерес глобально ослаб.
— Я бы так не сказал. Посмотрите, что в Саудовской Аравии происходит, все топовые бои теперь проходят там. Думаю, скоро и UFC там будет. На любой турнир -солд-аут. Интерес только сохраняется.
— Коннор или Хабиб?
— Конечно, Хабиб!
— Почему?
— Потому что наш. Я — патриот.
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|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|21
|82
|2
|Авангард
|56
|38
|18
|79
|3
|Сал. Юлаев
|57
|36
|21
|77
|4
|Трактор
|57
|32
|25
|70
|5
|Лада
|58
|29
|29
|70
|6
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|7
|Ак Барс
|56
|33
|23
|68
|8
|Нефтехимик
|58
|23
|35
|57
|9
|Амур
|57
|22
|35
|55
|10
|Сибирь
|57
|22
|35
|53
|11
|Адмирал
|57
|17
|40
|45
|12
|Барыс
|56
|19
|37
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|38
|19
|79
|2
|Динамо М
|57
|36
|21
|77
|3
|Локомотив
|56
|36
|20
|76
|4
|Спартак
|58
|34
|24
|76
|5
|Торпедо
|56
|32
|24
|68
|6
|ЦСКА
|56
|29
|27
|63
|7
|Северсталь
|56
|28
|28
|63
|8
|Динамо Мн
|56
|26
|30
|57
|9
|Куньлунь РС
|58
|19
|39
|44
|10
|Сочи
|58
|18
|40
|43
|11
|Витязь
|56
|18
|38
|43
Результаты / календарь
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30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
|30.01
|15:30
|
Сибирь – Ак Барс
|- : -
|30.01
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
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