Нападающий «Лады» Фисенко: «Коннор или Хабиб? Конечно, Хабиб! Потому что наш»

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко в интервью «СЭ» рассказал о своем увлечении UFC.

— За UFC внимательно следите?

— Конечно, постоянно смотрю, и бокс тоже. И с ребятами часто обсуждаем.

— Кажется, что с уходом Коннора и Хабиба интерес глобально ослаб.

— Я бы так не сказал. Посмотрите, что в Саудовской Аравии происходит, все топовые бои теперь проходят там. Думаю, скоро и UFC там будет. На любой турнир -солд-аут. Интерес только сохраняется.

— Коннор или Хабиб?

— Конечно, Хабиб!

— Почему?

— Потому что наш. Я — патриот.