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Нападающий «Ак Барса» Тарасов рассказал, как в 90-е бандиты забрали все деньги у его семьи

20:00
Даниил Тарасов. Фото ХК "Ак Барс"
Даниил Тарасов. Фото ХК &quot;Ак Барс&quot;
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Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов в интервью «СЭ» рассказал, как в 90-е бандиты забрали все деньги у его семьи.

«У папы был бизнес, мы жили в достатке. У нас дома было много драгоценностей, много денег, но, когда папы не стало (в 1995-м. — Прим. «СЭ»), через два-три месяца пришли бандиты и все забрали. В банке тогда еще ничего не держали, все было дома.

Мама работала с утра до вечера на Кожуховском авторынке, и я никогда не испытывал недостатка в чем-то. Видел, что во дворе у каких-то ребят чего-то не хватает, но у нас сестрой было все. Мама всегда мне и на карманные расходы давала деньги, и в кафе водила. Огромное ей спасибо, у меня было очень счастливое и хорошее детство», — рассказал Тарасов.

Полностью интервью Даниила Тарасова читайте здесь

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Артур Хайруллин все материалы автора

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