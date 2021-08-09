Нападающий «Ак Барса» Тарасов рассказал, как в 90-е бандиты забрали все деньги у его семьи

Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов в интервью «СЭ» рассказал, как в 90-е бандиты забрали все деньги у его семьи.

«У папы был бизнес, мы жили в достатке. У нас дома было много драгоценностей, много денег, но, когда папы не стало (в 1995-м. — Прим. «СЭ»), через два-три месяца пришли бандиты и все забрали. В банке тогда еще ничего не держали, все было дома.

Мама работала с утра до вечера на Кожуховском авторынке, и я никогда не испытывал недостатка в чем-то. Видел, что во дворе у каких-то ребят чего-то не хватает, но у нас сестрой было все. Мама всегда мне и на карманные расходы давала деньги, и в кафе водила. Огромное ей спасибо, у меня было очень счастливое и хорошее детство», — рассказал Тарасов.

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