Рябыкин покинул пост главного тренера «Витязя»

«Витязь» на своем официальном сайте сообщил об уходе Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера клуба.

Помимо 47-летнего специалиста, команду покидает Алексей Бондарев, входивший в тренерский штаб «богатырей».

«Витязь» благодарит тренеров за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей работе», — говорится в заявлении клуба.

Рябыкин возглавлял «Витязь» с октября 2023 года, его контракт был рассчитан до конца сезона-2023/24.

По итогам регулярного сезона КХЛ «Витязь» занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.