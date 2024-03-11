Медведев оценил шансы СКА на победу в Кубке Гагарина

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» назвал конкурентов команды в Кубке Гагарина.

«Конкуренты вылетели? Еще «Металлург», «Динамо». Так что соперников еще много. Но шансы у нас хорошие», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее СКА пробился во второй раунд Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф КХЛ команда Романа Ротенберга обыграла «Торпедо» со счетом в серии 4-1.