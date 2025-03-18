Матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» начнется с минуты молчания в память о Малыхине

Матч FONBET чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 18 марта начнется с минуты молчания в память о Федоре Малыхине, информирует пресс-служба лиги.

Бывший нападающий умер в возрасте 34 лет.

В КХЛ Малыхин играл за «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». Хоккеист — обладатель Кубка Гагарина-2018 в составе казанской команды.

В КХЛ он провел 548 матчей и набрал 220 (107+113) очков.