Бывший капитан «Автомобилиста» Федор Малыхин найден мертвым

По информации Telegram-канала «Берегись автомобиля!», экс-капитан «Автомобилиста» Федор Малыхин найден мертвым в своей квартире.

Информацию о смерти 34-летнего Малыхина «СЭ» подтвердил один из бывших одноклубников хоккеиста.

Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).

В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.