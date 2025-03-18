«Автомобилист» и «Трактор» выразили соболезнования в связи со смертью Малыхина

«Автомобилист» и «Трактор» выразили слова соболезнования в связи со смертью форварда Федора Малыхина.

«Федор навсегда останется в нашей памяти улыбчивым и добрым человеком, ярким и незаурядным хоккеистом, любимчиком трибун. Хоккейный клуб «Автомобилист» выражает искренние соболезнования родным и близким Федора», — сказано в заявлении «Автомобилиста».

«Федор Малыхин является выпускником школы «черно-белых». Вместе с челябинцами форвард дважды выигрывал чемпионат России среди хоккейных школ — в 2006-м и 2007-м годах.

В сезоне 2019/20 Малыхин играл за «Трактор» в КХЛ и провел 29 матчей, в которых набрал 4 (3+1) балла за результативность.

Коллектив хоккейного клуба «Трактор» выражает искренние соболезнования родным и близким Федора Малыхина. Мы скорбим вместе с вами», — написал клуб в Telegram-канале.

Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).

В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.