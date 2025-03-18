«Спартак» и «Витязь» выразили соболезнования в связи со смертью Малыхина

«Спартак» и «Витязь» выразили слова соболезнования в связи со смертью форварда Федора Малыхина.

«ХК «Спартак» Москва скорбит и соболезнует родным и близким Федора Малыхина, светлая память потрясающему спортсмену и человеку», — написано в заявлении клуба.

«Хоккейный клуб «Витязь» приносит соболезнования родным и близким Федора Михайловича Малыхина. Мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении клуба.

Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).

В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.