«Локомотив» сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ 2 марта

«Локомотив» встретится с ЦСКА во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ 2 марта, в субботу. Игра пройдет в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Локомотив» — ЦСКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует платная онлайн-платформа «Кинопоиск».

Для жителей Ярославля трансляция будет доступна на телеканале «Первый Ярославский».

Первая игра серии завершилась уверенной победой армейцев — 4:0.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика